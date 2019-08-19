بالفيديو.. صور فضائية لمشروعات المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين المنفذة منذ 13 عامًا

عرضت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا بالأقمار الصناعية لمشروعات المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، التي بدأ تنفيذها منذ 13 عامًا في معرض «معالم من رحلة الحج».

وتنظم وكالة الأنباء السعودية المعرض بالمشاركة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة خلال الفترة من 16 - 29 ذي الحجة 1440هـ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وبينت الصور الفضائية التي التقطها مركز الاستشعار عن بعد بالمدينة وعرضت عبر شاشة تليفزيونية في جناح المعرض حجم المشروعات التي نفذتها المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة منذ عام 2006م والمراحل التطويرية التي مرت بها حتى عام 2018م، بالإضافة إلى صور مشروعات الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي نفذت منذ عام 2011 ولا تزال تنفذ حتى هذا العام 2019م، موضحة مدى الاهتمام والرعاية التي تجدها الأراضي المقدسة والحرمين الشريفين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وتأتي مشاركة المدينة في هذا المعرض بهدف إطلاع الحجاج المغادرين من صالة الحجاج في جدة على صور متنوعة من معالم الحج القديمة والحديثة والمستقبلية عبر استعراض شامل لمراحل التطوير التي شهدتها المشاعر المقدسة، وجعلها آخر ذكريات رحلة حجهم هذا العام.

وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم إمارة منطقة مكة المكرمة، الهيئة العامة للطيران المدني ودارة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران «ناس».