هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق سعودية الأحد

شهدت عدة مناطق ومحافظات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وشهدت محافظة محايل أمطارًا غزيرة، شملت معظم أرجاء المحافظة، كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة بارق شملت معظم أرجاء المحافظة.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع، شملت معظم أرجاء المحافظة، كما شهدت المجاردة أمطارًا غزيرة شملت غالبية أرجاء المحافظة.

والحال نفسه بالنسبة إلى منطقة الباحة، التي شهدت أمطارًا متفرقة متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق وقلوة والمراكز التابعة لها، وعددًا من المنتزهات ارتوت على إثرها الأرض.

وشهدت منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظات هروب والريث والعيدابي وفيفاء والداير بني مالك والعارضة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.