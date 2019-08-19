السيطرة على حريق بمحطة وقود وتضرر بعض السيارات في تبوك

تمكن الدفاع المدني في تبوك، اليوم الأحد، من إخماد حريق في محطة وقود أسفر عن تضرر عدد من المركبات المتوقفة.

وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني تبوك أخمد حريقًا اندلع في صهريج بنزين داخل محطة وقود بحي المروج، نتج عنه تضرر عدد من المركبات المتوقفة بجوار المحطة دون وقوع أي إصابات بشرية.

ونشر حساب الدفاع المدني صورًا توضح خروج ألسنة اللهب من صهريج بنزين بالمحطة، فيما تحاول قوات الدفاع المدني إطفاء النيران المشتعلة قبل انتشارها بالمكان أو حدوث ما لا يُحمد عقباه.