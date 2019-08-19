شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: توقيف مروج ممارسة الرذيلة مع الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أوقفت شرطة المنطقة الشرقية، مواطنا في العقد الثالث من العمر، كان يروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان «مغتصب_ الحفر»، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.