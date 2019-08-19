شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة السطو المسلح على مركبتي تبغ.. 5 جناة أصابوا وافدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، مكة المكرمة)

أوقفت شرطة الرياض 5 أشخاص (4 سعوديين، ويمني) تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، اعتدوا على وافدين اعتداء مسلحا، مستخدمين سلاحا ناريا (مسدس)، ما أسفر عن إصابتهما بأعيرة نارية، وسلبوا مركبتيهما ومبلغا ماليا تجاوز 80 ألف ريال وكمية من بضاعة التبغ، وذلك بحي بدر، جنوب العاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة أنه فور مباشرة البلاغ الذي تم تلقيه في تمام الساعة 10:30 من مساء الخميس الماضي 14/‏12/‏1440، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نُسب إليهم، وضُبط في حوزتهم السلاح المستخدم والمركبتان المسلوبتان ومبلغ مالي، كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ 155 ألف ريال بتاريخ 25/‏11/‏1440هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

من ناحية أخرى، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة توقيف سائق حافلة ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يقود مركبة داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه تم تحديد هوية السائق، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.