الرابطة: الهجوم على حقل الشيبة تهديد لأمن الطاقة في العالم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)وصفت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي والعمل الجبان الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالسعودية عن طريق طائرات مسيرة بأنه لا يستهدف السعودية وحدها، إنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.
وقالت الرابطة في بيان لها: «إن هذا العمل الإرهابي يُهَدِّد أمن وسلامة الاقتصاد العالمي، وإن عبثه الإجرامي يؤكد مجدداً أن الإرهاب نزعة خبيثة تعتمد كل أساليب الفساد في الأرض، وأنها في سبيل تحقيق ما يدور في خيالها الخاسر تستهدف الجميع بعدما انقلبت على قيم الشرعية، وحاولت قلب ديموغرافية بلدانها، وانعزلت عن عالمها، ودارت مع شياطينها في محور شرهم وحقدهم، وما يراودهم من معتاد اليائس المنهزم من عبثٍ يُخزيه ولا يُجْديه».
وختم البيان بدعاء للمولى جل وعلا أن يَكْبِتَ كل مجرم، ويرد كيدَهُ في نحره، وأن يُديم على السعودية وسائر الدول الأمن والاستقرار.
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