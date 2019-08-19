شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني في الرياض: استهداف حقل الشيبة عمل إرهابي مدان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دان السفير اليمني لدى السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني أمس (الأحد) الاعتداء الإرهابي الذي قامت به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على حقل الشيبة البترولي في المملكة.

وقال الزنداني: «هذا العمل الإرهابي يعد تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة ولإمدادات الطاقة في العالم»، مؤكداً حق المملكة المطلق والمشروع في اتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها واستقرارها، مثمنا موقفها ودعمها للشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف السفير اليمني أن مثل هذه الأعمال الإرهابية ضد المملكة من شأنها أن تزيد من عزمها وتصميمها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعم اليمن حتى استعادة السلطة الشرعية لكافة الأراضي اليمنية وتخليصها من سيطرة المليشيا الانقلابية وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن وأطماعه التوسعية في المنطقة، موضحاً أن لقاء القمة الذي جمع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالرئيس عبدربه منصور هادي أخيرا في مدينة مكة المكرمة يجدد التأكيد على صلابة وثبات موقف المملكة إلى جانب القيادة الشرعية والحفاظ على اليمن واستقراره ووحدته.