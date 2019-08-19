شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: غرفة صحية لمراقبة الخدمات للحجاج المنومين بالمستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)

تراقب غرفة القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بالمدينة المنورة الحجاج المنومين في المستشفيات بعد عودة ضيوف الرحمن للموسم الثاني بطيبة الطيبة، بهدف الاطمئنان على حالاتهم وتوفير العلاج السريع لهم.

من جانبه، أوضح مساعد مدير الشؤون الصحية بالمدينة الدكتور ناصر الحارثي أن الغرفة مجهزة بشاشات وأجهزة الحاسب الآلي لمراقبة المواقع وحركة الأطباء ومعرفة عدد الحالات ونوعها من خلال خط مباشر مع جميع مستشفيات ومراكز المنطقة ليتم استقبال الإرشادات من المشرفين بالغرفة.

وأوضح أن الشاشة تظهر مواقع سيارات الإسعاف وحركتها ونقطة توقفها، وعالجت حالات طارئة للحجاج خلال تواجدها في سيارة الإسعاف (عن بعد) من قبل الأطباء.

على صعيد متصل، يوفر فريق القيادة والتحكم سريرا للمريض وتتم مراقبة الحالة مباشرة من خلال كاميرات الغرفة من المدير العام ومساعديه حتى ينهي الحاج حجه وهو بصحة جيدة حتى وصوله لبلده معافى.