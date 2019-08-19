شكرا لقرائتكم خبر عن 300 زعيم قبيلة أفريقية أسلموا حديثا يؤدون الحج على ضيافة الملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

يغادر هذه الأيام 300 حاج من 49 دولة أفريقية بعد أداء الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

من جانبه، رفع مسؤول لجنة أفريقيا في البرنامج عثمان العثمان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة، مبيناً أن لجنة الدعوة في أفريقيا لديها كل عام معايير معينة، وهذا العام تمت استضافة الملوك وزعماء القبائل، وغالبيتهم يحج لأول مرة، منهم زعماء قبائل وقساوسة دخلوا الإسلام، مبيناً أن القساوسة بعضهم أسلم منذ عدة أعوام وأتيحت لهم الفرصة للحج هذا العام ضمن البرنامج.

وأكد أنه تم التواصل مع زعماء القبائل والقساوسة من خلال المنسقين والدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولجنة الدعوة في أفريقيا التي تقدم جهود الدعوة والأعمال الإنسانية منذ أكثر من 25 عاماً، فتم الوصول إلى هؤلاء الحجاج من زعماء القبائل ومن القساوسة الذين دخلوا الإسلام وترتيب وصولهم واستقبالهم حتى وصولهم إلى مكة، وأدائهم شعائر الحج.

من جانب آخر، عبر اليجي أمادوا تيجاني تيمبابا (زعيم قبائل الهوسا في بنين) عن شكره على الخدمات التي بذلها القائمون على البرنامج، لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة طوال فترة وجودهم في مكة والمدينة.

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من جانبه، يوضح ممثل قبائل السودان بولاية الخرطوم طه حميدة الفكي طه إبراهيم أنه قدم إلى الحج هذا العام ضمن 1000 حاج من السودان استضافهم البرنامج، من بينهم 10 من زعماء ونظّار قبائل غرب السودان وشرقها وجنوبها وفي عدة ولايات، مبيناً أن رحلة الحج كانت ميسرة، سائلاً الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها أمنها واستقرارها.

وأوضح عبدالرحمن أحمد هادي (كينيا) أنه مترجم للحجاج الذين يتحدثون اللغة السواحلية في البرنامج؛ حجاج شرق أفريقيا (كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو).

وأعرب شهانامكا عثمان (بوروندي) الذي أسلم حديثاً وأدى فريضة الحج لأول مرة عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة والترحيب وكل التسهيلات التي وجدها الحجاج في هذا البرنامج.

وقال: «قرأت عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأت عن الغزوات في مكة والمدينة، وكنت أتخيل هذه المواقع في مخيلتي وعندما قدمت إلى المدينة وشاهدت هذه المواقع ازداد إيماني وشعرت بالكثير من الروحانية والانتماء للدين الإسلامي».