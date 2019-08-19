شكرا لقرائتكم خبر عن 130 رحلة يومية للحجاج المغادرين بمطار المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) تغادر عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، 130 رحلة يومياً تنقل الحجاج إلى بلدانهم، وأكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي أن مراحل نقل الحجاج وحقائبهم إلى المطار تتم بسلاسة، إذ تصل الحقائب المطار قبل وقتٍ كافٍ من المغادرة.

تغادر عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، 130 رحلة يومياً تنقل الحجاج إلى بلدانهم، وأكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي أن مراحل نقل الحجاج وحقائبهم إلى المطار تتم بسلاسة، إذ تصل الحقائب المطار قبل وقتٍ كافٍ من المغادرة.

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