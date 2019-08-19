رياضي / فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني



مدريد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف مساء اليوم في مستهل مبارياتهما ببطولة

وأحرز ألفارو

ويطمح أتلتيكو الذي يمتلك عشرة ألقاب في المسابقة، لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ خمسة مواسم.

// انتهى //

03:09ت م

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مدريد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف مساء اليوم في مستهل مبارياتهما ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.وأحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 23 بضربة رأس رائعة، قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، عقب إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 56.ويطمح أتلتيكو الذي يمتلك عشرة ألقاب في المسابقة، لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ خمسة مواسم.// انتهى //03:09ت م0259

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