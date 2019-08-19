السعودية اليوم / إدارة المساجد بصامطة تعايد منسوبيها



صامطة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمقر الإدارة بالمحافظة.

وبادل مدير الإدارة أحمد بن عقيل كريري الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على أبناء المملكة العربية

//انتهى//

03:08ت م

0258



صامطة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمقر الإدارة بالمحافظة.وبادل مدير الإدارة أحمد بن عقيل كريري الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على أبناء المملكة العربية السعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.//انتهى//03:08ت م0258

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