

صبيا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بقسم الإعلام والاتصال بالإدارة اليوم ،حفل معايدة لمنسوبي الإدارة بحضور مدير التعليم بصبيا ضيف الله بن علي الحازمي ومساعده للشؤون التعليمية ناصر بن بشير معافا وذلك بقاعة الاحتفالات في الإدارة.

وقدم مدير التعليم بمحافظة صبيا التهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك، حاثًا إياهم على مضاعفة الجهود وبذل المزيد. وتبادل منسوبو الإدارة خلال الحفل التهاني بمناسبة العيد السعيد.

كما احتفى القسم النسائي في الإدارة بقاعة السمو للاحتفالات بحضور مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي ، من خلال العديد من الفقرات الاحتفالية بالمناسبة.

من جهة ثانية اعتمد مدير تعليم صبيا اليوم صرف أكثر من "١٤ " مليون ريال للميزانية التشغيلية ونظافة المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الحالي عبر نظام الصرف السريع؛ لضمان تهيئة البيئة التعليمية واستقرارها, و أسبوع التهيئة للمعلمات والمعلمين الجدد من خلال تفعيل مبادرة ولاء المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسته التعليمية.

//انتهى//

02:11ت م

0255





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم صبيا يعايد منسوبيه ويعتمد الميزانية التشغيلية وأسبوع التهيئة للمعلمات والمعلمين الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.