جوارديولا يكشف أسباب عدم مشاركة محرز أساسيا ضد توتنهام

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـمانشستر سيتي، أن رغبته في تجربة جميع لاعبي الفريق، والقيام بعملية مداورة فيما بينهم خلال انطلاقة الموسم الجديد، سبب إبعاد النجم الجزائري رياض محرز عن تشكيلة الفريق الأساسية التي واجهت توتنهام مساء السبت، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل 2-2.

وكان جوارديولا استبعد محرز من التشكيلة الأساسية، وأشركه بديلا في الشوط الثاني، على عكس ما حدث خلال مواجهة وست هام في الجولة الأولى من البريمييرليج، والتي شهدت وجود الدولي الجزائري أساسيا.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "سبب استبعاد محرز هو أنني أريد أن يشارك جميع اللاعبين في المباريات الأولى لنا هذا الموسم".

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وتابع: "في هذا الجزء من الموسم، أود رؤية جميع اللاعبين. ومعرفة حالتهم الفنية والبدنية، كما أنه يجب إشراك جميع اللاعبين لأننا سنحتاج إليهم في موسم ينتظر أن يكون طويلا وشاقا".

وأضاف: "أرى أن الوقت الحالي هو فترة الإعداد الحقيقية لنا، معسكر الصين لا أعتبره فترة إعداد جدية، لكن الفترة التي قبل أسبوع من مواجهة وست هام ثم مباراة توتنهام، وصولا إلى الجولتين المقبلتين، أعتبر كل هذه الفترة بمثابة فترة إعداد حقيقية لنا، خاصة أنه بعد ذلك سيكون هناك توقف دولي".

وأتم: "لهذا السبب، نجد هناك لاعبين لم يشاركوا في مباراة توتنهام، صحيح أن رياض كان أفضل ضد وست هام، ويجب أن يلعب، وكذلك الأمر بالنسبة لجابرييل جيسوس، لكني بحاجة أيضا لرؤية مستوى برناردو سيلفا".

يذكر أن مانشستر سيتي حامل لقب البريمييرليج يحتل المركز الثالث في المسابقة برصيد 4 نقاط من انتصار على وست هام 5-0 وتعادل مع توتنهام 2-2.