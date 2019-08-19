بوق الجزيرة إذا حدث كذب وعين بثينة خير دليل!

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

بوق الجزيرة إذا حدث كذب، فتشويه الحقائق أصبحت عادة لدى القناة القطرية، ولا تحاول إخفاء ذلك بل تتعامل بكل صفاقة وتتاجر بالأبرياء، وآخرهم بـ”عين بثينة”!

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بثينة الريمي فتاة يمنية أصيبت في حرب اليمن ولم تحصل على العلاج اللازم ونقلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الرياض لتتلقى العلاج، وبالفعل شفيت من إصابتها وعادت إلى حياتها الطبيعية.

ولكن رغم ذلك تجاهلت قناة الجزيرة ذلك، ضاربة بالواقع عرض الحائط، ليبقى السؤال “أين الحقائق يا بوق الكذب؟!”.

وكثيرًا ما طالب سعوديون وعرب بإغلاق قناة الجزيرة القطرية؛ لما تقدمه من فتن وأكاذيب على شاشتها تستهدف بها العرب وتحابي إيران والأتراك والاحتلال الإسرائيلي، حيث حادت عن مسارها الإعلامي وتحولت إلى منصات، هجرتها الجماهير الشرفاء والإعلاميون المحترفون؛ لتؤوي أصحاب الأقلام المأجورة.