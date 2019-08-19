محمد بن مسعود - الدمام - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وعبر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة. 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 01:37 AM Advertisements ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وعبر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي ،

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