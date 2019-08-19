، اتحاد القدم يعلن: انهينا تطوير لوائح الموسم الرياضي الجديد ،

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاءه من تطوير لوائحه للموسم الرياضي المقبل 2019-2020 م.
وكشف الاتحاد في بيان أصدره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تم اعتمادها ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، قبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.
وتابع البيان أنه تم إعداد لائحة المسابقات والتي تخص 14 مسابقة تختص بمسابقات الكؤوس ودوريات الهواة ومسابقات الفئات السنية.
وأضاف أن لائحة الانضباط والأخلاق تتم الآن مراجعة التعديلات قانونيًا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.
وأكد البيان أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم واعتماد التعديلات على النظام الأساس تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.
وأفاد الاتحاد بأن لائحة المسابقات لكرة قدم الصالات مازالت تحت التحديث والتطوير والتي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم كرة قدم الصالات نهاية أكتوبر المقبل.
اتحاد القدم يعلن: انهينا تطوير لوائح الموسم الرياضي الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-18
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاءه من تطوير لوائحه للموسم الرياضي المقبل 2019-2020 م.
وكشف الاتحاد في بيان أصدره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تم اعتمادها ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، قبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.
وتابع البيان أنه تم إعداد لائحة المسابقات والتي تخص 14 مسابقة تختص بمسابقات الكؤوس ودوريات الهواة ومسابقات الفئات السنية.
وأضاف أن لائحة الانضباط والأخلاق تتم الآن مراجعة التعديلات قانونيًا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.
وأكد البيان أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم واعتماد التعديلات على النظام الأساس تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.
وأفاد الاتحاد بأن لائحة المسابقات لكرة قدم الصالات مازالت تحت التحديث والتطوير والتي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم كرة قدم الصالات نهاية أكتوبر المقبل.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:07 PM
شملت الاحتراف والمسابقات .. والانضباط قريبًا
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاءه من تطوير لوائحه للموسم الرياضي المقبل 2019-2020 م.
وكشف الاتحاد في بيان أصدره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تم اعتمادها ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، قبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.
وتابع البيان أنه تم إعداد لائحة المسابقات والتي تخص 14 مسابقة تختص بمسابقات الكؤوس ودوريات الهواة ومسابقات الفئات السنية.
وأضاف أن لائحة الانضباط والأخلاق تتم الآن مراجعة التعديلات قانونيًا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.
وأكد البيان أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم واعتماد التعديلات على النظام الأساس تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.
وأفاد الاتحاد بأن لائحة المسابقات لكرة قدم الصالات مازالت تحت التحديث والتطوير والتي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم كرة قدم الصالات نهاية أكتوبر المقبل.
، اتحاد القدم يعلن: انهينا تطوير لوائح الموسم الرياضي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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