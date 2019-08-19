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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل : السعودية تعلن احباط اكبر عملية تهريب اموال في مطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ..وصحيفة عكاظ تنشر تفاصيل ما حدث

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�حبط أفراد الجمارك في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى الخارج، كانت مُخبأة بطرق تهريب مختلفة ضمن أمتعة 4 مسافرين كانوا يستعدون للمغادرة عبر المطار.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أحمد الغامدي أن أفراد الجمارك تمكّنوا من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 948300 ريال عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس التي كانت في حقيبته، وبذات الطريقة السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره 679000 ريال. وأضاف: في المحاولة الثالثة حاول مسافر تهريب 415500 ريال، مُخبأة في «علب معدنية» ضمن أمتعته الشخصية.

فيما كان أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات مبلغ مليون و50 ألف ريال، مخبأ في أمتعة أحد المسافرين، حيث قام بإخفاء المبلغ بطريقة فنية في «بناطيل جينز» كانت ضمن أغراضه الشخصية.