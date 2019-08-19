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إنفوجرافيك.. كيف تستعد لبدء عام دراسي جديد ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، أصبح أولياء الأمور والطلاب في حاجة ماسة إلى بعض التوجيهات والنصائح لاستقبال الدراسة بعد إجازة طويلة عبر عدة خطوات سلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء عليها.
ويجب أولًا الاستعداد النفسي للدراسة، والنوم مبكرًا والاستيقاظ باكرًا، مع مراجعة المعارف الأساسية.
ومن الضروري عدم المبالغة في شراء الأدوات المدرسية والتفاؤل بالقسم الجديد وبالمرحلة الجديدة التي تم الانتقال إليها، بالإضافة إلى بناء علاقات جديدة.
وأيضًا يحب معاملة زملائكم بلطف ومحبة وطاعة وإعانة الأساتذة، مع المواظبة على قراءة القرآن.
وهناك بعض النصائح الأخرى منها أن النصيحة سلوك إسلامي محبب، ويجب التحلي بالصدق دائمًا، وأخيرًا المواظبة على حل الواجبات ومراجعة الدروس أولًا بأول.
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