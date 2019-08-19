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محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة بأن الجهات الأمنية بمنطقة جازان قبضت على المتهم في قضية الاعتداء على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان وهي الحادثة التي تم تداول فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الفيديو قد أظهر شابًا يقوم بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 12:05 AM
علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة بأن الجهات الأمنية بمنطقة جازان قبضت على المتهم في قضية الاعتداء على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان وهي الحادثة التي تم تداول فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الفيديو قد أظهر شابًا يقوم بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.
، مصادر: الجهات الأمنية تقبض على المعتدي على البائعة في حديقة العيدابي ،
المصدر : الخليج 365
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