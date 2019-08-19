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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الخدمة المدنية توضيحًا لأبرز التساؤلات عن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.
وقالت الوزارة إن مقدار العلاوة السنوية يبدأ من ٣٠٠ ريال، ويصل إلى ٦٤٠ ريالاً، وتمت زيادة الحد الأعلى لها مقارنة باللائحة الحالية.
وأشارت إلى أن العلاوة تُمنح للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا مَن ينخفض مستوى أدائه إلى مُرضٍ فأقل؛ فيوقف منحه العلاوة تحفيزًا له على رفع مستوى أدائه، وتمييزًا للمعلم مرتفع الأداء.
وقالت: "مَن يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية، ومَن لا يحمل رخصة أو لم يجددها فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها".
وأكدت أنه عند التسكين على اللائحة الجديدة يُمنح المعلم الذي لا يحمل رخصة متسعًا من الوقت لمدة تصل إلى أربع سنوات للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة عنه.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 12:02 AM
نشرت وزارة الخدمة المدنية توضيحًا لأبرز التساؤلات عن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.
وقالت الوزارة إن مقدار العلاوة السنوية يبدأ من ٣٠٠ ريال، ويصل إلى ٦٤٠ ريالاً، وتمت زيادة الحد الأعلى لها مقارنة باللائحة الحالية.
وأشارت إلى أن العلاوة تُمنح للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا مَن ينخفض مستوى أدائه إلى مُرضٍ فأقل؛ فيوقف منحه العلاوة تحفيزًا له على رفع مستوى أدائه، وتمييزًا للمعلم مرتفع الأداء.
وقالت: "مَن يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية، ومَن لا يحمل رخصة أو لم يجددها فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها".
وأكدت أنه عند التسكين على اللائحة الجديدة يُمنح المعلم الذي لا يحمل رخصة متسعًا من الوقت لمدة تصل إلى أربع سنوات للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة عنه.
، "الخدمة المدنية" تجيب عن التساؤلات حول العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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