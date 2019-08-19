، آل معمر: استقطبنا أربعة رعاة جدد للدوري .. وهذه المقومات جعلت دورينا الأقوى ،

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أكد مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وجود أربعة مقومات جعلت من الدوري السعودي أحد أهم وأقوى دوريات المنطقة وهي الحضور الجماهيري وقوة المنافسة وجودة النجوم والتفاعل مع الدوري من المتابعين.
وأضاف آل معمر بعد حضوره حفل تدشين الدوري السعودي: الدليل على جودة الدوري هو تهافت الرعايات من القطاع الخاص نحو المجال الرياضي وما نراه من رعايات نوعية ومميزة للأندية تليق بها.
وعن المستجدات التي طرأت على عمل الرابطة قال آل معمر:" لأول مرة سيكون هناك إدارة تشغيل للمباريات، كما أن التسويق سيتم بشباب سعودي وكفاءات تم استقطابها وتوظيفها في الرابطة، وأيضًا عمل لجنة المسابقات بعد انتقالها للرابطة وسيتم توحيد الجهود مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة للخروج بموسم مميز".
وعن الرعايات المبرمة حتى اللحظة علق آل معمر: هناك أربعة رعاة سيتم إعلانهم قبل يوم الخميس المقبل وهو موعد انطلاقة الدوري، فيما هناك كثير من الرعاة مازالت المفاوضات مستمرة ولا يمكن الجزم بالرقم الكلى حتى الانتهاء منهم ولكن المهم أن جميع هذه الرعايات ستحقق عائدًا يليق بالدوري.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 12:06 AM
أكد أن العائدات ستليق بحجم ومكانة المسابقة
أكد مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وجود أربعة مقومات جعلت من الدوري السعودي أحد أهم وأقوى دوريات المنطقة وهي الحضور الجماهيري وقوة المنافسة وجودة النجوم والتفاعل مع الدوري من المتابعين.
وأضاف آل معمر بعد حضوره حفل تدشين الدوري السعودي: الدليل على جودة الدوري هو تهافت الرعايات من القطاع الخاص نحو المجال الرياضي وما نراه من رعايات نوعية ومميزة للأندية تليق بها.
وعن المستجدات التي طرأت على عمل الرابطة قال آل معمر:" لأول مرة سيكون هناك إدارة تشغيل للمباريات، كما أن التسويق سيتم بشباب سعودي وكفاءات تم استقطابها وتوظيفها في الرابطة، وأيضًا عمل لجنة المسابقات بعد انتقالها للرابطة وسيتم توحيد الجهود مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة للخروج بموسم مميز".
وعن الرعايات المبرمة حتى اللحظة علق آل معمر: هناك أربعة رعاة سيتم إعلانهم قبل يوم الخميس المقبل وهو موعد انطلاقة الدوري، فيما هناك كثير من الرعاة مازالت المفاوضات مستمرة ولا يمكن الجزم بالرقم الكلى حتى الانتهاء منهم ولكن المهم أن جميع هذه الرعايات ستحقق عائدًا يليق بالدوري.
، آل معمر: استقطبنا أربعة رعاة جدد للدوري .. وهذه المقومات جعلت دورينا الأقوى ،
المصدر : الخليج 365
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