السعودية | خادم الحرمين الشريفين يجري إتصالاً هاتفيًا بأمير الكويت

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:15 مساءً, 18 أغسطس 2019 م المناطق _ واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

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