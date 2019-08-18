مكتبٌ على السّين في أدبي الباحة

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الباحة

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يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي، مساء الثلاثاء المقبل، أمسية ثقافية يحييها الدكتور معجب سعيد الزهراني، مدير معهد العالم العربي بباريس، بعنوان “مكتبٌ على السّين.. تجربة العمل في معهد العالم العربي”، يحدث خلالها عن تجربته في إدارة المعهد، وكذلك عن أهداف المعهد ورسالته وماذا يقدم للمثقف العربي والثقافة العربية وأهم منجزاته ورؤيته المستقبلية.

وحول إقامة أمسيتين في ليلتين متتاليتين في النادي والجمعية، قال معجب الزهراني: إنه تواصل مع رئيس نادي الباحة الأدبي ووجه له الدعوة لإقامة أمسية في النادي حول تجربته في إدارة معهد العالم العربي بباريس، وتم الاتفاق على مساء الثلاثاء، موضحًا أنه تواصل أمس مع الدكتور الرباعي لشكر الزملاء في الجمعية على الاحتفاء الذي أقاموه في غيابه وأصروا على إقامة مسامرة مختصرة حول كتابه “سيرة الوقت”، وذلك مساء يوم غد الاثنين.