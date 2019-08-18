إنفوجرافيك “المواطن”.. طريقة حفظ الشكولاتة خلال الصيف

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” أهم النصائح لحفظ الشكولاتة، خلال الطقس الحار وفترة الصيف.

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ويجب أولًا حفظ الشكولاتة في مكان جاف ومعتدل، أما درجة الحرارة المثالية فهي بين 20 إلى 18 درجة مئوية، وفي الأجواء الساخنة مثل أجواء الخليج يفضل حفظها في عبواتها الأصلية دون الثلاجة؛ لأن نقطة ذوبان الشكولاتة منخفضة.

وثالثًا لا يجب ترك الشكولاتة في مكان حار أو في مكان مغلق مثل السيارة، مع تغليفها جيدًا في الثلاجة (مثلًا في غلاف بلاستيكي)؛ كي لا يتغير طعمها.