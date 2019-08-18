توضيح رسمي بشأن الحالة الصحية لـ أمير الكويت

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة، محمد ضيف الله شرار: إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعافى من عارض صحي ألمّ به.

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وأشار شرار إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجرها أمير الكويت (90 عامًا) جاءت إيجابية.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت “تعافى من العارض الصحي، وأنه الآن في حالة صحية طيبة”.

وأصبح الشيخ صباح أميرًا للكويت عام 2006، خلفًا لسعد العبدالله السالم الصباح، والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرًا للبلاد.