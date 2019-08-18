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حريق في صهريج بنزين داخل محطة وقود بتبوك

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2019-08-18

حريق في صهريج بنزين داخل محطة وقود بتبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

أخمد الدفاع المدني في تبوك، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في صهريج بنزين داخل محطة وقود بحي المروج.

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وأوضح الدفاع المدني أن الحادث نتج عنه تضرر عدد من المركبات المتوقفة بجوار المحطة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.





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