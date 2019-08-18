2019-08-18

رياح وسحب رعدية على مكة حتى الثانية صباحًا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا تربة وميسان.

وقالت الأرصاد: إن الحالة عبارة عن رياح نشيطة وسحب رعدية، حيث تشهد المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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وتبدأ الحالة في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الثانية صباح يوم غد الاثنين.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.