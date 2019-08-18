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ضربة ليبية تحبط مخططًا لإنشاء قاعدة جوية تركية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطت مخططًا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية.
وأوضح المسماري، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، اليوم الأحد، أن الضربة النوعية “منعت خطرًا كبيرًا جدًّا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية”.
وذكر أن العملية العسكرية “الإستراتيجية” استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، حيث تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.
وكان المطار يستخدم أصلًا كمرفق تدريب لطلبة الكلية الجوية، لكن جرى تحويله لمطار مدني لخدمة سكان الغرب الليبي.
وبعد عام 2014، بدأت الميليشيات في تحويل المطار من مرفق مدني إلى مطار عسكري لتلقي شحنات السلاح من الخارج.
وقال المسماري: إنه “بحسب الاتفاقيات الدولية، فإن أي منشأة تخرج من الاستخدام المدني إلى الاستخدام العسكري، فإن الحماية القانونية تسقط عنها”.
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