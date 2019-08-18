الأسهم القطرية تنهار.. ومحللة: الصورة قاتمة جدًّا

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الأسهم القطرية تنهار.. ومحللة: الصورة قاتمة جدًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت محللة أسواق الأسهم عبير أبو عمر، في مقابلة مع “بلومبيرغ”: إن مؤشر الأسهم القطرية سجل أداء سيئًا هذا الشهر، وأنه يتجه إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة.
وأضافت أبو عمر أن سوق الأسهم القطرية سجلت انخفاضًا هو الأكبر منذ يونيو 2017، وإنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء لشهر أغسطس منذ 2008، مشيرةً إلى أن بعض رؤوس الأموال في قطر قد يتم تداولها في أسواق أخرى في المنطقة.
وتابعت أبو عمر: “سوق الأسهم في قطر متجهة إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن هنالك أشياء يتم تصحيحها، لكن الصورة قاتمة جدًّا”، بحسب ما نقلت “العربية”.
وتحدث المذيع عن سوء الأداء للأسهم في هذا الشهر، وأنه يتجه إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة، وذلك منذ شهر يونيو 2017، بحسب “بلومبيرغ”.
وفي جلسة اليوم الأحد، توقف الاتجاه النزولي للبورصة القطرية الذي استمر على مدى 3 أيام بفضل تعافي سهم صناعات قطر بعد تراجعات حادة بفعل نتائج الشركة في النصف الأول، بحسب “رويترز”.
وأوقفت الأسهم القطرية موجة خسائر بفضل سهم صناعات قطر ذي الثقل الذي قفز 4.3 بالمائة، بعدما مُنِيَ بخسائر على مدار 6 جلسات.
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