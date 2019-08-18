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الان تتابع رياح شديدة تقتلع 25 عمود كهرباء في الليث والان مع التفاصيل
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باشر الدفاع المدني بالليث بلاغاً عن سقوط أعمدة كهرباء ضغط عالي جهد 33 ألف فولت يقدر عددها بـ 25 عامود نتيجة الرياح الشديدة والأتربة والغبار على طريق الساحل بقرية الوسقة.
وتسبب سقوط الأعمدة في فصل التيار الكهربائي عن قرية الشواق وقرية الوسقة ولم ينتج عنه أي إصابات، وفقا لتغريدة للدفاع المدني.
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