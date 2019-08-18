الجبير: اتفاق السودان سيكون بوابة عبور للمستقبل

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنه تشرف برئاسة وفد المملكة المشارك في مراسم التوقيع على اتفاق الخرطوم، ونقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- للقيادات السودانية وتأكيد المملكة على موقفها الراسخ في تحقيق كل ما يؤدي إلى أمان ونماء هذا البلد العزيز.

وأضاف في تغريدة على تويتر: “الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، يسطر بأيدي أبناء السودان العزيز تاريخاً لن ينسى، وما لمسته خلال هذه الزيارة يؤكد بأن اتفاق الخرطوم سيكون بوابة عبور للمستقبل”.