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الان تتابع الجبير: اتفاق السودان سيكون بوابة عبور للمستقبل والان مع التفاصيل
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قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنه تشرف برئاسة وفد المملكة المشارك في مراسم التوقيع على اتفاق الخرطوم، ونقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- للقيادات السودانية وتأكيد المملكة على موقفها الراسخ في تحقيق كل ما يؤدي إلى أمان ونماء هذا البلد العزيز.
وأضاف في تغريدة على تويتر: “الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، يسطر بأيدي أبناء السودان العزيز تاريخاً لن ينسى، وما لمسته خلال هذه الزيارة يؤكد بأن اتفاق الخرطوم سيكون بوابة عبور للمستقبل”.
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