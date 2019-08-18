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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:«بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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