شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يطمئن هاتفياً على صحة أمير الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.