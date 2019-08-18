شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: صهريج يحريق محطة وقود دون إصابات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)أخمدت فرق الدفاع المدني في تبوك اليوم (الأحد)، حريقاً شبَّ في محطة وقود بحي المهرجان.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أن بلاغاً ورد عن اندلاع حريق في صهريج بنزين داخل محطة وقود، وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة إلى الموقع، حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق صهريج بنزين أثناء تعبئة الخزان الأرضي.
وأضاف: «تم إخماد الحريق ونتج عنه تضرر عدد من السيارات بجوار المحطة، دون إصابات أو وفيات».
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