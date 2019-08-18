شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: 67 ألف حاجاً استفاد من «التثقيف الصحي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

حققت «صحة الطائف» رقماً جديداً في مستفيدي خدمات التثقيف الصحي، حيث بلغ عدد مستفيدي خدمات التثقيف الصحي في محافظة الطائف خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، أكثر من 67 ألف مستفيد من ضيوف الرحمن، من خلال عدة مواقع ميدانية، بمتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المونس.

ففي ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، بلغ عدد المستفيدين أكثر من 57 ألف حاج من حجاج الداخل والخارج من جنسيات مختلفة، كما استقبل موقع مطار الطائف الدولي في صالة القدوم 43 رحلة دولية قادمة من دول الخليج (الإمارات وعمان والكويت)، ومصر، وعدد من الرحلات الداخلية على متنها ٨١٦٨ حاجاً، وما يقارب 3 آلاف حاجاً في ميقات وادي محرم بالهدا.

وذكر مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي وتعزيز الصحة بالطائف تركي دغريري، أنه منذ مطلع هذا العام 1440هـ، تم التخطيط للوصول إلى 50 ألف حاجاً، وتقديم خدمات التثقيف الصحي والإرشادات الصحية الهامة لسلامتهم بما يتلاءم مع موقع الخدمة والكثافة والقوى العاملة وتحديد ساعات العمل، باستخدام الوسائل المتنوعة المرئية والمقروءة والمباشرة.

وأضاف: «عمدت الإدارة العامة لاستخدام الوسائل الإرشادية «الانفوجرافيك» لإيصال رسائل صحية مركزة وواضحة، وبتقديم يصل إلى الحاج أياً كانت جنسيته ولغته، ووضعت مؤشرات المناطق ذات العلاقة التي تُقدِّم نفس الخدمات».