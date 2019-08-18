الوديعة تودع ذوي شهداء الجيش اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سهل جمرك منفذ الوديعة خدماته لضيوف الرحمن من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضح مدير جمرك منفذ الوديعة أحمد المالكي، أن منسوبي جمرك منفذ الوديعة ودعوا الأشقاء من ذوي الشهداء المغادرين إلى دولة اليمن الشقيق بعد أدائهم فريضة الحج بكل حفاوة واهتمام، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة، وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ومتابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم إلى بلادهم وأهاليهم سالمين غانمين.