حضارة عربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة أحد «فرسان الوطن» يقدم عرضا في جادة عكاظ ضمن موسم الطائف، يجسد صورة حية للحضارة العربية قديما، إضافة إلى 2000 شاب من المحترفين بالتمثيل، يجوبون أسواق وممرات وساحات سوق عكاظ، بأزيائهم وفصاحتهم وتقمصهم للشخصيات المختلفة بإتقان.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.