تأسيس أكاديميات للفنون في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بتأسيس أكاديميات للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، وستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020.
وقال إن الاستثمار في بناء القدرات من أهم مقومات تشجيع القطاع الثقافي، مبينا أن المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة وبالمواهب والإنتاج الفني، لافتا إلى أن أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل الأكاديمي لها داخل المملكة.
مراحل الانطلاق
الأكاديمية الأولى:
التراث والفنون التقليدية والحرف
• تبدأ في 2020
• تستهدف 1000 طالب ومتدرب
الأكاديمية الثانية:
الموسيقى
• تبدأ 2021
• تستقبل 1000 طالب ومتدرب
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