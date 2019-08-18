السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أصدرت هيئة مراقبة الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة تحذيراً بشأن علاقة بين منظمة بريطانية وجمعية قطرية متهمة بدعم الإرهاب.
وأفادت صحيفة تلجراف البريطانية أن الهيئة حذرت من مؤسسة قطر الخيرية بالمملكة المتحدة ، والتي أنفقت الملايين على تمويل المساجد وغيرها من المنظمات في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن اللجنة تدخلت قبل أربع سنوات عندما اكتشفت أن 98٪ من تمويل الهيئة يأتي من الجمعية القطرية الخيرية.
والجدير بالذكر أن كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أدرجا منظمة قطر الخيرية في الدوحة كمنظمة إرهابية في 2017 بسبب صلاتها بالإخوان المسلمين.
غيرت مؤسسة قطر الخيرية في المملكة المتحدة اسمها في العام الماضي إلى "ذا نكتار ترست" وقالت "تلغراف" إنها تلقت في 2017 قرابة 28 مليون جنيه إسترليني.
وللمنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها روابط مع يوسف القرضاوي المحظور في المملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرقابة البريطانية تبدي قلقها من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالدعم القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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