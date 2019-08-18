كيف تبدأ مشروع بيع الأغذية في السيارات المتجولة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منال سجيني - مكة المكرمة

بات بيع الأطعمة في سيارات متجولة من الأنشطة التجارية الأكثر رواجا ويحظى بإعجاب من قبل المستهلكين، إذ تعد شاحنات الطعام مطعما على عجلات يقدم تجربة فريدة لتناول الطعام. وعلى الرغم من أنه مشروع ذو تكلفة منخفضة وبعدد أقل من الموظفين، إلا أنه يتطلب الكثير من العمل والاهتمام، لذا جمعت «مكة» أهم اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك النصائح اللازمة للبدء في المشروع والانطلاق به نحو النجاح.

أهم الاشتراطات لمزاولة نشاط بيع الأغذية في السيارات المتجولة:

1- الموقع:

- الوقوف بالمواقع التي تحددها البلديات بالتنسيق مع إدارات المرور

- الابتعاد مسافة 3 أمتار عن المباني وأي مواد قابلة للاحتراق

- تسهيل وصول فرق الدفاع المدني

- تنظيف وإزالة مخلفات السيارة قبل المغادرة

يمنع الوقوف:

- بالقرب من الإشارات المرورية والطرق ذات الكثافة العالية والتقاطعات

- أمام المدارس والمساجد والمنازل والتجول داخل الأحياء السكنية

ـ بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز

- بجوار مصادر الملوثات البيئية

- في المواقف المخصصة للهلال الأحمر والدفاع المدني

- أمام مخارج الطوارئ أو نقاط تجمع الإخلاء

2- المركبة:

- لا يزيد طولها على 10 أمتار ولا يقل عن 2.30 متر

ـ لا يزيد ارتفاعها عن سطح الأرض، بما فيها اللوحة على 4.5 أمتار

ـ لا يزيد عرضها على 2.6 متر

- أن تكون بحالة سليمة من الناحية الفنية والتشغيلية

- أن تكون محكمة الإغلاق وعازلة للحرارة وتمنع دخول الحشرات والملوثات

- التصميم الداخلي مصمم بمواد سهلة التنظيف وغير قابلة للصدأ

- توفر ثلاجة للتبريد وأخرى للتجميد

- الفصل التام بين كابينة القيادة والجزء المخصص للنشاط

- عدم تظليل السيارة نهائيا، مع توفير إضاءة داخلية وخارجية، وتركيب مروحة شفط ووحدة تكييف مناسبة

- وجود خزان مياه صالحة للشرب مع فلتر تنقية وحوضي غسيل، أحدهما لإعداد الطعام وآخر لغسل الأواني، حيث تنتهي في خزان يتم تفريغه بشكل يومي

- استخدام مواقد تعمل بالغاز أو الكهرباء، وتكون في عربة مستقلة في حال استخدام الفحم أو الحطب

- عرض الرخصة بداخل السيارة بشكل واضح

3- الأغذية:

- عدم استخدام أغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر

- تذويب الأغذية المجمدة في مبردات لمدة لا تقل عن 8 ساعات وعدم إعادة تجميدها

- يمنع تقديم وجبات معدة من اليوم السابق

- يمنع تقديم وجبات تم إعدادها خارج السيارة باستثناء المنتجات المعدة في محلات مرخصة

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- عدم استخدام الأواني المصنوعة من النحاس أو المعادن والسكاكين ذات المقابض الخشبية

- ترتيب الثلاجة بفصل الفواكه والخضراوات الطازجة عن اللحوم النيئة ووضع اللحوم في أسفل الثلاجة

- إعداد الطعام بكميات وفق الاحتياج اليومي ومراعاة التخلص من الفائض بنهاية اليوم بطرق سليمة

4- العاملون:

- حصول جميع العاملين على شهادات صحية سارية المفعول وخلوهم من الأمراض المعدية

- خلو العاملين من أي أعراض مرضية ظاهرة والجروح والبثور

- ارتداء زي موحد فاتح اللون مع القفازات وغطاء الرأس

- مراعاة النظافة الشخصية وحسن المظهر وغسل اليدين المتكرر

- منع الأكل والشرب والتدخين داخل السيارة

5- قواعد السلامة العامة:

- عدم وجود مقاعد عامة داخل مقصورة الإعداد

- توفر طفاية حريق بودرة كيميائية جافة

- تعبئة خزان الوقود بشكل كاف لتشغيله دون انقطاع وإعادة تعبئته في غير ساعات العمل

- توفر كاشف وقاطع للغاز والتأكد من سلامة التمديدات

- عدم وضع الجوال بالقرب من مواقد الطهو والتسخين

- عدم ترك معدات الطهو الساخنة بدون مراقبة

- فتح النوافذ ومصادر التهوية قبل بالبدء بالعمل

خطوات تزيد من نجاح المشروع:

- الموقع:

اختيار أماكن تكثر فيها التجمعات والمارة، مثل المناطق السياحية والتجارية والحدائق وأن تكون غير مخالفة

- وضع خطة:

البحث في تكاليف التصاريح والمعدات والمكونات اللازمة، ومعرفة كمية البيع المطلوبة لتحقيق ربح

- قائمة الطعام:

تجنب قوائم الطعام المعتادة والمتكررة، مثل الوجبات السريعة، والتوجه لابتكار وجبات صحية وبنكهات جديدة وبأسعار مناسبة

- التسويق:

توفير منافذ على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صور للوجبات وقائمة الطعام لتزيد من جذب العملاء

- تدريب الموظفين:

الحرص على تلقي كل الموظفين تدريبا كافيا في إعداد الطعام والنظافة والسلامة ليمكنهم من الأداء بشكل صحيح

- خدمة العملاء:

الابتسامة والتعامل الحسن مع الجميع، وتسهيل عملية الشراء يعد من أهم الأسباب التي تضمن عودة العملاء والشراء مجددا

- الاستعداد للحالات الطارئة:

توفير المعدات والكوادر لأي حدث غير متوقع، والاستعداد للتعامل مع كثافة العمل

- بناء علاقات جيدة:

يمكن أن يتوسع المشروع إلى تقديم الطعام في أحداث ومناسبات مهمة، وبالتالي الحصول على اسم تجاري رفيع المستوى