ضيوف خادم الحرمين من دول أفريقيا يغادرون إلى بلدانهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر 300 حاج من 49 دولة أفريقية إلى بلدانهم بعد أن أتموا مناسك الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وزيارتهم للمدينة المنورة ومشاهدة المعالم الدينية والتاريخية، رافعين الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما لقوه من عناية ورعاية منذ وصولهم إلى هذه البلاد الطاهرة، سائلين المولى جل وعلا أن يديم أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

وقال ممثل قبائل السودان بولاية الخرطوم الحاج طه حميده الفكي إنه قدم إلى الحج هذا العام ضمن ألف حاج من السودان استضافهم البرنامج، بينهم 10 من زعماء ونظار قبائل غرب السودان وشرقها وجنوبها وفي عدد من الولايات، مبينا أن رحلة الحج كانت ميسرة، سائلا الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها أمنها واستقرارها.

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من جانبه أبدى الحاج عبدالرحمن سو من غينيا كوناكري سعادته البالغة بقدومه لأداء مناسك الحج للمرة الأولى، داعيا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين كل الخير على ما يقدمه لنا وللمسلمين.

ورفع مسؤول لجنة أفريقيا في البرنامج عثمان العثمان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة، مبينا أن لجنة الدعوة في أفريقيا لديها في كل عام معايير معينة، حيث تم خلال هذه السنة استضافة الملوك وزعماء القبائل وغالبيتهم يحج للمرة الأولى، ومنهم زعماء قبائل وقساوسة دخلوا الإسلام، بعضهم أسلم منذ سنوات عدة وأتيحت له الفرصة للحج هذا العام ضمن البرنامج.

وأفاد العثمان بأنه تم التواصل مع زعماء القبائل من خلال المنسقين والدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولجنة الدعوة في أفريقيا التي تقدم جهود الدعوة والأعمال الإنسانية منذ أكثر من 25 عاما، فتم الوصول إلى هؤلاء الحجاج من زعماء القبائل ومن القساوسة الذين دخلوا الإسلام، وترتيب وصولهم واستقبالهم حتى وصولهم إلى مكة، وأدائهم شعائر الحج وها هم اليوم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده الشريف، والتشرف بالسلام عليه، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، قبل العودة إلى أوطانهم.