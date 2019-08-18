السعودية | الملك سلمان يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وقد أعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة.
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