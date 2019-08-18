، "الدويري" يستعرض الاستعداد للعام الدراسي المقبل بمدارس جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش سد الاحتياج والنقل المدرسي وتوزيع المقاعد المخصصة للنقل

رأس المدير العام للتعليم المكلف ياسر بن فتح الدين دويري اليوم الأحد اجتماع الاستعداد للعام الدراسي القادم 1440 / 1441 هـ وذلك بحضور القيادات التعليمية ومديري المكاتب والإدارات وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جازان.

وقدم "الدويري" مع بداية الاجتماع التهنئة للحاضرين بعيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجميع الجهود المبذولة خلال فترة الاستعداد، مضيفًا أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات الاستعداد لمناقشة ما تم إنجازه وأبرز التحديات التي تواجه فرق العمل للعمل على حلها حيث تمثل هذه الاجتماعات حلقة نقاش موسعة وملتقى للحوار سيُسهم بإذن الله في انطلاقة جيدة للعام الدراسي، مؤكدًا أن جميع الجهود المقدمة تأتي خدمة لأبناء وبنات المنطقة ليحصل الجميع على خدمات تعليمية ذات معايير عالية تُسهم في تهيئة الأجواء لتخريج جيل مبدع يخدم دينه ووطنه ويُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

فيما ثمنت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم جميع الجهود المبذولة من مديري المكاتب والإدارات ومساعداتهم في الاستعداد للعام الدراسي، مبيّنة أن العمل في جميع المسارات كالصيانة وتجهيز مقرات الطفولة المبكرة يسير وفق خطة مدروسة وتناغم كبير بين الإدارات ذات العلاقة، متمنية للجميع التوفيق.

وقدم المساعد للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيري بدوره شكره للمدير العام على الدعم الكبير الذي تجده الإدارات بشكل عام وإدارات الشؤون المدرسية، موضحًا أن جمع مسارات العمل في الشؤون المدرسية تسير وفق الخطة المعتمدة في مرحلة الاستعداد من تجهيز المدارس بالتجهيزات المطلوبة والنقل المدرسي والتشكيلات المدرسية والإشرافية وجميع خطوط العمل .

شهد الاجتماع استعراض الإدارات لمراحل الإنجاز، حيث قدمت مدير التخطيط المدرسي عرضًا عن سير العمل بمدارس الطفولة المبكرة وعمل الصيانة المنفذة وتجهيز المدارس بالاحتياجات والأثاث المدرسي وقدم مسؤول المقررات المدرسية عرضًا عن الجهود المقدمة في ترحيل المقررات لجميع المراحل فيما استعرض مدير إدارة الإشراف التربوي جهود الإدارة ومواعيد لقاء القيادة المدرسية ولقاء الإشراف التربوي واستعرض مدير مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي أبرز الجهود في صيانة المدارس ودعم مكاتب الحد الجنوبي، كما نوقشت خطط الزيارات الإشرافية واستكمال التشكيلات الإشرافية وندب المعلمين والمعلمات وسد الاحتياج والنقل المدرسي وتوزيع المقاعد المخصصة للنقل على المكاتب وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس واستعدادات إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات وخطة الإدارة للاحتفال باليوم الوطني.