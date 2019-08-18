، هيئة الرياضة تكشف: 10 ملاعب مطورة و284 بوابة إلكترونية ومنصة بيع تذاكر .. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل أيام قليلة من انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

كشفت الهيئة العامة للرياضة خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، أنها طورت 10 ملاعب لتكون بمستوى الحدث في استضافتها لمنافسات الموسم الكروي.

وستكون هذه الملاعب جاهزة لاستقبال الأحداث ابتداءً من يوم الخميس المقبل موعد انطلاق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوزعت هذه الملاعب في ثماني مدن مختلفة والرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة وأبها والمجمعة والأحساء وبريدة والرس والملاعب هي: ملعب الملك فهد الدولي ، ملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض) ، ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" (جدة)، ملعب مدينة الملك عبدالعزيز (مكة المكرمة)، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)، ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)، ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها)، ملعب الأمير عبدالله بن جلوي (الأحساء)، ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة)، ملعب نادي الحزم (الرس).

وتزامنًا مع ذلك عملت الهيئة على إنشاء وتطوير 284 بوابة إلكترونية في خمسة ملاعب رئيسة بغية انسيابية دخول وخروج الجماهير من الملاعب وهي موزعة على الشكل التالي:

92 بوابة في ملعب الملك عبدالله بجدة، 88 في ملعب الملك فهد بالرياض، 40 في ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم، 32 في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ومثلها في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

كما أطلقت الهيئة منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الحصول على التذاكر إلكترونيًا تتيح للأندية البيع من خلالها عبر الرابط التالي: https://www.sauditickets.sa/ar

كما عملت الهيئة على تطوير 54 نقطة بيع للمطاعم والمقاهي لتحسين تجربة الجماهير فيما سيتم تطوير 51 نقطة بيع إضافية ، من خلال تحسين التصميم الداخلي والخارجي، تطوير التشغيل وتسريع عمليات البيع، هوية موحدة للعاملين تحت شعار الملاعب السعودية، أجهزة إلكترونية لاستقبال الطلبات بدلاً من الانتظار.

Advertisements