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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وأعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 11:14 PM
اطمأن خلاله على صحته إثر عارض صحي ألم به
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وأعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.
، خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأمير الكويت ،
المصدر : الخليج 365
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