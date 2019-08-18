انتشرت قصته في وسم “مغتصب الحفر”.. القبض على شخص يروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض على شخص روّج لممارسة الرذيلة مع الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت وسم “مغتصب_ الحفر”، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم في ذلك.
وأضاف أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره.
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