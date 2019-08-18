توفت شريفة الصهلولي ، السيدة الشهيرة بـ”مكبلة هروب” والتي عاشت 35 سنة كاملة من عمرها مقيدة بالسلاسل بعدما حبسها شقيقها في غرفة من الطين نظراً لاشتداد مرضها وذلك بجبال الصهاليل بمحافظة هروب.
وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن قصتها منذ شهور مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالاهتمام بحالتها نظراً لتدهور وضعها الصحي والنفسي، فضلاً عن عوائق عدة في استخراج هويتها الوطنية التي ظلت حبيسة أدراج الأحوال المدنية، الأمر الذي حرمها العلاج وحقوق عدة في بلدها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة “مكبلة هروب” قبل حل قضيتها.. عاشت 35 سنة مكبلة بالسلاسل في غرفة معزولة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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