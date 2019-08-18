“كريبتون ريال”.. “عملة مزعومة” للسطو على أموالك.. أحذر منها

انتشرت في الآونة الأخير عملة رقمية باسم «كريبتون ريال» برمز مقارب لرمز المملكة «السيفين والنخلة» ومقرها سنغافورة، يحاول البعض الترويج بأنها تُنسب إلى المملكة، في محاولات فاشلة للتأثير على الاقتصاد بشكل سلبي، فيما أكد خبراء العملات الرقمية أن هذه «العملة المزعومة» غير معتمدة وخارج مظلة الرقابة المالية في المملكة. وذكر الخبراء أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أصدرت عدة تحذيرات من عواقب سلبية لتداول العملات الرقمية، كونها عملات غير معتمدة وخارج مظلة الرقابة المالية في المملكة.

وأشار الخبراء إلى مخاطر عددية للتعامل مع تلك العملات، خاصة تقلبات السوق غير المنطقية، وعمليات الاحتيال المحتملة، وتحويل الأموال إلى مستلمين مجهولين، ووجود عقود وهمية أو غير قابلة للتنفيذ. وأوضح الخبراء أن عمليات السرقة والاختراق من أهم مخاطر التعامل مع تلك العملات، فتقريباً كل شهر أو أسبوع نقرأ عن اختراق بورصة تداول عملات رقمية، أو اختفاء عملات رقمية من محفظة ما، فيما حذر كبار المستثمرين من هذه العملات مؤكدين أنها فقاعة وسوف تنتهي، لافتين إلى أنها عملات غير مدعومة من قِبل الحكومات.