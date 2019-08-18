مكة: القبض على السائق الذي ظهر في مقطع متداول وهو يقود حافلة بشكل غير طبيعي

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها ألقت القبض على السائق الذي ظهر في مقطع متداول وهو يقوم بتصرفات غير طبيعية أثناء قيادته حافلة ركاب، وتعريضه حياته وحياتهم للخطر.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه. وأوضح أنه مقيم باكستاني الجنسية في العقد الرابع من العمر، مشيراً إلى أنه تم توقيفه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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